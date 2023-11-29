الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء التعاقد مع معلمي مسابقة الـ30 ألف معلم مساعد بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، بأن تعليم الغربية قد بدأ اليوم إجراءات التعاقدات مع المعلمين المساعدين الذين اجتازوا مسابقة 30 ألف معلم مساعد، من الدفعة الأولى، والذين استوفوا جميع مسوغات التعاقد.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

الإدارات التعليمية بدأت اليوم إجراءات التعاقد مع المعلمين المساعدين

وأكد وكيل الوزارة  المهندس ناصر حسن أن جميع الإدارات التعليمية العشر، قد بدأت اليوم إجراءات التعاقد مع المعلمين المساعدين الذي اجتازوا المسابقة، واستوفوا مسوغات التعاقد، وتوفير لجان لاستلام أوراق التعاقد ومسوغاتهم للتيسير عليهم.

حسن يوجه مديري عموم الإدارات التعليمية بتقديم كافة التسهيلات للمعلمين المساعدين الجدد

وقد وجه وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس ناصر حسن، جميع مديري عموم الإدارات التعليمية، بتقديم كافة التسهيلات للسادة المعلمين المساعدين الجدد، لإنهاء إجراءات التعاقد، مقدما التهنئة لهم، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد.

وفى سياق متصل تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية 

 عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بحضور مدير إدارة الموارد البشرية، مدير إدارة التنسيق، مدير إدارة الموازنة، رئيس قسم التعيينات بالمديرية، وذلك لمناقشة آلية استكمال إجراءات مسوغات التعاقد لمعلمي مسابقة ٣٠ ألف معلم، تمهيدًا لاستلامهم العمل، بعد العرض على  محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى.

وزارة التربية والتعليم بالغربية مناقشة آلية استكمال إجراءات مسوغات التعاقد لمعلمي مسابقة ٣٠ ألف معلم إجراءات التعاقدات الدفعة الأولى مسوغات التعاقد

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