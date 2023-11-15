الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يشهد انتخابات اتحاد الطلبة

انتخابات اتحاد الطلبة
انتخابات اتحاد الطلبة بالغربية

 شارك المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الرائد العام للمرحلة الثانوية، في معسكر صقل وإعداد القادة لانتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية، تمهيدا لإجراء عملية انتخابات المكتب التنفيذي على مستوى المديرية  للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، انطلاقًا من الموضوع المحوري "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي"، وذلك بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية "الأحمدية الثانوية سابقًا"، بحضور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد خفاجه، الموجه العام للتربية الاجتماعية بالمديرية، وعلا هجرس، مدير الاتحادات الطلابية، والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية بالإدارات التعليمية ومسئولي الاتحادات الطلابية بالإدارات التعليمية

وخلال المعسكر، ألقى وكيل الوزارة كلمة إلى أبنائه الطلاب حثهم فيها على النجاح والتفوق والاقتداء بالنماذج الناجحة بالمجتمع، معبرًا عن سعادته للاستماع إلى عرض الطلبة ببرامج الانتخابات، ما يؤكد أنهم قادة المستقبل في جميع المجالات، وسفراء لمديرية التربية والتعليم بالغربية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، موجهًا بضرورة الاستمرار في البحث عن المعلومة والاشتراك في المسابقات الثقافية.

وفى نهاية اللقاء، كرم وكيل الوزارة، حمدي الحفناوي، مسؤول الاتحادات الطلابية السابق بالمديرية تعبيرا عن تقديره للمجهودات التي قدمها خلال مشواره التعليمي، متمنيا له الصحة وطول العمر.

وعلى صعيد منفصل، شاهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، العرض المسرحي ١٠١ عزل، بطولة فرقة البيت الفني المسرحية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، محمد الفيومي، مدير إدارة التعليم الصناعي، أحمد الصواف، مدير إدارة الاتصال السياسي بالمديرية. 

وأقيم العرض المسرحي ١٠١ عزل، بالمركز الثقافي بمدينة طنطا، ويناقش قضية تضحيات الجيش الأبيض في مواجهة جائحة كورونا،  التي تعرضت لها مصر ودول العالم خلال الأعوام السابقة، وما تم بذله من مجهودات خلال الجائحة، وتضافر كافة الجهود لعبور هذه الأزمة التي واجهت العالم.

انتخابات اتحاد الطلبة بالغربية

انتخابات اتحاد الطلبة بالغربية
انتخابات اتحاد الطلبة بالغربية
انتخابات اتحاد الطلبة بالغربية
انتخابات اتحاد الطلبة بالغربية
انتخابات اتحاد الطلبة بالغربية
انتخابات اتحاد الطلبة بالغربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه الرائد العام للمرحلة الثانوية الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية مسئولي الاتحادات الطلابية بالإدارات التعليمية مسؤول الاتحادات الطلابية السابق بالمديرية

مواد متعلقة

سقوط أمطار مع انخفاض درجات الحرارة بالغربية اليوم الأربعاء

محافظ الغربية: المراكز التكنولوجية تسهل العقبات بأعلى معايير الجودة العالمية

إشادة كبيرة بمبادرة تخفيض أسعار السلع بالغربية: ترفع المعاناة عن الأسر

سقوط أمطار خفيفة على مدن الغربية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

"معايير ومقومات الرئيس القادم".. ندوة بمركز النيل للإعلام بزفتى في الغربية

مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بشركة غزل المحلة (صور)

أهالى "ششتا" بالغربية: مبادرة حياة كريمة جاءت كطوق نجاة للقرية

رفع 190 طنًا من القمامة والتراكمات خلال حملة مكبرة بكفر الزيات

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

مصدر إسرائيلى: رفضنا عددًا من المحتجزين الذى تقترحه حماس ضمن صفقة تبادل الأسرى

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"موقفتش جنبي في أزمتي".. القصة الكاملة لانفصال هشام ربيع عن بوسي

التحقيق فى سرقة حقيبة الفنانة جورى بكر داخل مطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء