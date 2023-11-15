وكيل "تعليم الغربية" يشهد انتخابات اتحاد الطلبة

شارك المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الرائد العام للمرحلة الثانوية، في معسكر صقل وإعداد القادة لانتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية، تمهيدا لإجراء عملية انتخابات المكتب التنفيذي على مستوى المديرية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، انطلاقًا من الموضوع المحوري "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي"، وذلك بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية "الأحمدية الثانوية سابقًا"، بحضور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد خفاجه، الموجه العام للتربية الاجتماعية بالمديرية، وعلا هجرس، مدير الاتحادات الطلابية، والموجهين الأوائل للتربية الاجتماعية بالإدارات التعليمية ومسئولي الاتحادات الطلابية بالإدارات التعليمية

وخلال المعسكر، ألقى وكيل الوزارة كلمة إلى أبنائه الطلاب حثهم فيها على النجاح والتفوق والاقتداء بالنماذج الناجحة بالمجتمع، معبرًا عن سعادته للاستماع إلى عرض الطلبة ببرامج الانتخابات، ما يؤكد أنهم قادة المستقبل في جميع المجالات، وسفراء لمديرية التربية والتعليم بالغربية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، موجهًا بضرورة الاستمرار في البحث عن المعلومة والاشتراك في المسابقات الثقافية.

وفى نهاية اللقاء، كرم وكيل الوزارة، حمدي الحفناوي، مسؤول الاتحادات الطلابية السابق بالمديرية تعبيرا عن تقديره للمجهودات التي قدمها خلال مشواره التعليمي، متمنيا له الصحة وطول العمر.

وعلى صعيد منفصل، شاهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، العرض المسرحي ١٠١ عزل، بطولة فرقة البيت الفني المسرحية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، محمد الفيومي، مدير إدارة التعليم الصناعي، أحمد الصواف، مدير إدارة الاتصال السياسي بالمديرية.

وأقيم العرض المسرحي ١٠١ عزل، بالمركز الثقافي بمدينة طنطا، ويناقش قضية تضحيات الجيش الأبيض في مواجهة جائحة كورونا، التي تعرضت لها مصر ودول العالم خلال الأعوام السابقة، وما تم بذله من مجهودات خلال الجائحة، وتضافر كافة الجهود لعبور هذه الأزمة التي واجهت العالم.

انتخابات اتحاد الطلبة بالغربية

انتخابات اتحاد الطلبة بالغربية

انتخابات اتحاد الطلبة بالغربية