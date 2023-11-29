الجمعة.. بدء صرف معاشات ديسمبر بزيادة استثنائية

أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها لصرف معاشات ديسمبر، بعد غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات بزيادة المنحة الاستثنائية من 300 جنيه وحتى 600 جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الهيئة أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيه وحد أقصي 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

الاستعلام عن الرقم التاميني

وأكدت الهيئة القومية، أنه يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك من خلال:-

الضغط على ​​بدء الخدمة.

اختيار الاستعلام عن الرقم التأمينى.

​ كتابة الرقم القومى للمستعلم.

الاسم الأول للأم.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

إرسال الطلب.

إظهار بيانات الرقم التأمينى.

وأكدت الهيئة أن قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 بلغت 340 مليار جنيه، مقارنة ب 86.5 مليار في العام المالي 2013-2014.

منافذ صرف المعاشات

وأكدت الهيئة أنه يتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 من خلال عدة منافذ هى:-

ماكينات الصرف الألى للبنوك.

منافذ البريد المصرى.

طريق الهواتف المحمولة.

طريق البنوك والمحافظ الإلكترونية.

منافذ البريد منعا للتزاحم.

بنك ناصر الاجتماعى.

كما أتيح لأصحاب المعاشات اختيار خدمة منافذ فوري وكارت ميزة.

وأكدت أن قانون الهيئة 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية تلزم صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه وفقًا للنموذج س1 المرفق باللائحة خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه، وتمثل أهمية هذه الاستمارة في حصول العامل على الحماية التأمينية.

بنك ناصر

كما يبدا بنك ناصر صرف معاشات شهر ديسمبر، من خلال فروعه المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.