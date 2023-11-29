الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 75 محضرا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتجاوزات المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وتعديات الباعة الجائلين علي حرم الطريق العام بالشوارع الرئيسة والفرعية لتسهيل سير المواطنين والحركة المرورية والقضاء على ظاهرتي الزحام والتكدس المروري، حيث تمكنت الحملة من ضبط وتحرير 75 مخالفة متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزارواصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات على حرم الطريق والاشغالات حيث شنت ادارة الاشغالات والازالات بالمركز حملة لازالة الاشغالات التى تعيق الحركة بشارع بورسعيد والجمهورية ولتحسين حركة السير أسفرت عن ضبط وتحرير 72 محضر تنوعت وجاءت علي النحو التالي 8 محاضر اشغال و٦٤ ازالة ادارية و٧ محاضر ضبط اشغال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات رفع الإشغالات وتجاوزات أصحب المحلات والمقاهي وتعديات الباعة الجائلين علي حرم الطريق العام لإعادة الأنضباط للشوارع وفرض هيبة القانون وتسهيل حركة المواطنين والسيارات والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تتم بشكل دوري بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء المدينة والقري التابعة لها مشيرا إلي أنه يتم التنبيه علي أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم بعدم تكرار المخالفات مشددا علي أستمرار هذه الحملات وأنه يتم تطبيق القانون علي جميع المخالفين بدون أية أستثناءات وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا مؤكدا علي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار تكثف من حملاتها في كافة القطاعات لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها للمواطنين لنيل رضاهم.

حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
المنيا تحرير 75 محضر حملة لرفع الإشغالات شوارع مدينة بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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