تحرير 140 محضر إشغال طريق في حملة مكبرة ببني مزار (صور)

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، شمال المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومخالفات المحلات التجارية والباعة الجائلين وإزالة المخالفات علي حرم الطريق العام بشوارع المدينة أسفرت عن تحرير 140 محضر إشغال طريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات على حرم الطريق والإشغالات حيث شن إيهاب عبد القوي وشريف سمير، نائبًا رئيس المركز ومايكل حكيم رئيس حى جنوب بالتعاون مع إدارة الإشغالات والإزالات حملة لإزالة الإشغالات التى تعيق الحركة بشارع بورسعيد وشارع العاشر من رمضان وشارع السودانى لتحسين حركة السير.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة أسفرت عن تحرير 140 محضر متنوع من بينها 12 محضر إشغال و8 محاضر ضبط إشغال طريق و١٢٠ إزالة إدارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ورفع جميع الإشغالات من الشوارع.

وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي بتكثيف حملات رفع الإشغالات بجميع شوارع المدينة لتسهيل حركة المواطنين والحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الزحام والأختناق المروري.

وأشار رئيس مدينة بني مزار إلى أنه عقد اجتماعا مع نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى والأحياء لبحث خطة العمل للمرحلة القادمة، لافتًا إلى أنه شدد على بذل أقصى الجهود لتلبية احتياجات المواطنين والعمل وتحسين الخدمات وإعطاء الأولوية لملفات النظافة وإزالة التعديات ومراقبة الأسواق والصرف الصحى.

وقدم رئيس المركز خلال الاجتماع التهنئة لكل من يسرى محمد وعلى الكيال لصدور قرار تعينهم نواب للمركز وصفوت على راجع سكرتير الوحدة المحلية بالمركز وياسر صلاح وعاشور سيد وعودة راضى رؤساء قرى للقيس وأبوجرج وبنى على، كما قدم الشكر على فترة العمل السابقة لكل هانى الخولى نائب المركز السابق وهانى رمضان سكرتير الوحدة السابق وسعد اسحق رئيس قرية بنى على السابق متمنيًا لهم دوام التوفيق.

حملة مكبرة ببني مزار

حملة مكبرة ببني مزار

حملة مكبرة ببني مزار

حملة مكبرة ببني مزار

حملة مكبرة ببني مزار