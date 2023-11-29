الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

تواصل قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، اقتحام جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وتدمير للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي وبمخيم جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة، فيما لا تزال جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها خاصة في حي السمران وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة . 

 وذكرت المصادر، أن جيش الاحتلال دهم عدة منازل في المدينة واعتقل وأصاب عددًا من المدنيين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء.

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المعارك البرية داخل غزة

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 العبرية بمقتل 8 جنود إسرائيليين بـ"نيران صديقة وحوادث" في أسبوع واحد خلال المعارك البرية داخل غزة.

كما أشارت القناة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة في تلك الحوادث.

وذكر الصحفي الإسرائيلي عاموس هارئيل نقلًا عن مراسلين عسكريين إسرائيليين، أن هناك عددًا كبيرًا من حوادث إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على جنود إسرائيليين في قطاع غزة.

وتابع هارئيل أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتجاهل تلك الحوادث تمامًا.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن أغلب تلك الحوادث تقع بين القوات المدرعة والمشاة، وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات جديدة عند قصف المباني في قطاع غزة، لاسيما تلك المتعلقة بقصف الدبابات.

وأشار الناطق باسم كتائب القسام التابعة لحركة حماس في بيانات سابقة إلى أن "العدو قصف قوات له على الأرض، ظنًا منه أنه تم أسر عدد من جنوده".

كما قال إن عدد القتلى الإسرائيليين من الجنود في معارك غزة أعلى بكثير مما يعلنه الجيش الإسرائيلي، وإن هناك أرقامًا ستصدم قادة إسرائيل والإسرائيليين.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا عن 395 قتيلًا، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

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