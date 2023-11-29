الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بعد الإفراج عنهم.. الاحتلال يرسل الرهائن المحررين إلى المستشفيات للفحص

إسعاف الاحتلال
إسعاف الاحتلال

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن الرهائن الإسرائيليين العشرة المفرج عنهم من غزة وصلوا إلى مركز شيبا الطبي ومستشفى إيخيلوف في تل أبيب للفحص وتلقي العلاج.

وأضافت الصحيفة أن 7 من النساء والمراهقات موجودات الآن في مركز شيبا الطبي، وتتم رعاية امرأتين أخريين في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، حيث يجتمعون جميعًا مع عائلاتهم.

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن 12 رهينة جديدة وصلوا، مساء الثلاثاء، إلى إسرائيل، في اليوم الخامس من عملية تبادل الرهائن مع حماس.

وذكر مكتب نتنياهو على منصة "إكس": "الحكومة الإسرائيلية تحتضن المختطفين الـ12، عشرة من مواطنينا ومواطنين تايلانديين، الذين عادوا (الثلاثاء) إلى إسرائيل".

وأضاف: "أبلغ المسؤولون المعينون عائلاتهم بأنهم عادوا إلى إسرائيل.. وتلتزم الحكومة الإسرائيلية بعودة جميع المختطفين والمفقودين".

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