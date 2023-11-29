الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تمديد الهدنة والإفراج عن الأسرى.. بيان عاجل لمجموعة السبع بشأن حرب غزة

مجموعة السبع
مجموعة السبع

أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع (G7)، بيانًا مشتركًا، بشأن الحرب في قطاع غزة، مؤكدين أنهم يؤيدون تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، والذي سيتم خلاله زيادة المساعدات الإنسانية للقطاع وسيعمل على إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال وزراء خارجية مجموعة السبع، إنه "يجب بذل كل جهد ممكن لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين في غزة، مع التركيز على الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية".

وأضاف البيان: "نؤيد التمديد الإضافي لهذه الهدنة والتوقفات المستقبلية حسب الضرورة للسماح بزيادة المساعدات، وتسهيل إطلاق سراح المحتجزين".

ودعا وزراء خارجية مجموعة الـ 7 للإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن الرهائن.

وأكد الوزراء أنهم ملتزمون بالعمل مع الشركاء في الشرق الأوسط لمنع تصاعد الصراع، كما شددوا على التزامهم بإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين.

كما دعت مجموعة الدول السبع، الحوثيين إلى التخلي عن الهجمات على السفن المدنية وعن التهديد بتعطيل طرق التجارة البحرية في الشرق الأوسط.

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