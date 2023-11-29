وزير الخارجية الأوكرانى: الدول الغربية لن تتخلى عن كييف

أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن الدول الغربية لن تتخلى عن كييف لأنها سئمت الصراع الأوكراني، بل ستدافع عنها كقطيع من الأفيال.



وقال كوليبا: "الأفيال حيوانات حكيمة رحيمة، إذا كنت عضوا في القطيع، فإنهم يحموك دائما، ونحن نحمي بعضنا البعض، بغض النظر عن الحالة.. نحن أعضاء في القطيع، لذا فإن الأفيال ستحمينا، أنا لا أشعر بأي ضغط".

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة "بيلد"، أن الولايات المتحدة وألمانيا تريدان إقناع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتفاوض مع روسيا، ليس بشكل مباشر، ولكن من خلال توفير الأسلحة اللازمة فقط لدعم الخط الأمامي الحالي.



وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في دوائر الحكومة الألمانية، أن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن يريدان من زيلينسكي أن يدرك عدم جدوى استمرار الصراع في كييف، لكنهما لا يعتزمان المطالبة مباشرة ببدء المفاوضات.