الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأوكرانى: الدول الغربية لن تتخلى عن كييف

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا

أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن الدول الغربية لن تتخلى عن كييف لأنها سئمت الصراع الأوكراني، بل ستدافع عنها كقطيع من الأفيال.


وقال كوليبا: "الأفيال حيوانات حكيمة رحيمة، إذا كنت عضوا في القطيع، فإنهم يحموك دائما، ونحن نحمي بعضنا البعض، بغض النظر عن الحالة.. نحن أعضاء في القطيع، لذا فإن الأفيال ستحمينا، أنا لا أشعر بأي ضغط".

 

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة "بيلد"، أن الولايات المتحدة وألمانيا تريدان إقناع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتفاوض مع روسيا، ليس بشكل مباشر، ولكن من خلال توفير الأسلحة اللازمة فقط لدعم الخط الأمامي الحالي.
 

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في دوائر الحكومة الألمانية، أن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن يريدان من زيلينسكي أن يدرك عدم جدوى استمرار الصراع في كييف، لكنهما لا يعتزمان المطالبة مباشرة ببدء المفاوضات.

الأكثر قراءة

أزهري: هذه شر بقاع الأرض لما فيها من غش (فيديو)

عاجل.. بعد الإفراج عنهم.. الاحتلال يرسل الرهائن المحررين إلى المستشفيات للفحص

شريف فتحى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى كان يتابع ملف الطائرة الروسية

ربيع الغفير: التاجر الأمين سيكون مع الأنبياء والشهداء في الجنة (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 29-11-2023 فى المحافظات

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس