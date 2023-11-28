الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزى: نستهدف المزيد من الاستثمارات وأصبحنا مؤهلين تمامًا لانطلاقة اقتصادية قوية

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، إن الحملة ذهبت لمؤسسات مستقلة منها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وزيارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية ودار الإفتاء، مشددًا على أن الحديث معهم ليس حديث السياسية ولكن حديث الحقوق والواجبات. 

وأضاف "فوزي"، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له مع برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا نستهدف في المرحلة المستقبلية المزيد من الاستثمارات، وكيف كانت ستأتي بلا بنية تحتية وتفشي البطالة ووجود ركود وتراجع الاحتياطي النقدي، قائلًا: "لما الإنسان يوسع الرؤية ويعرف كل ما تم بالبلد والذي كان بخطة مدروسة ومجربة في دول كثيرة".

وأكد: "نحن أصبحنا مؤهلين تماما لانطلاقة اقتصادية قوية تعتمد على القطاع الخاص وبناء الإنسان ومشاركة الجميع"، موضحًا أن القطاع العام يتدخل بهذا الشكل حينما تمر بالبلاد حالة استثنائية، والقطاع العام اضطر ليملأ الفراغ الذي لا يكون لدى القطاع الخاص الدخول فيها، فالقطاع الخاص يبحث عن الربح لكن الدولة تبحث عن العائد الاجتماعي.

وشدد على أن البطالة على المجتمع أخطر بكثير من الربح والخسارة، مؤكدًا أن كل نظريات الاقتصاد الحديثة تتحدث عن أن الدولة تحتاج في المراحل الاستثنائية تزيد من الإنفاق العام الذي يحمي البنية المجتمعية للمجتمع. 

ولفت المستشار محمود فوزى إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومرحلة التشغيل والتصنيع والزراعة.

الحملة الإنتخابية عبدالفتاح السيسي القاهرة الإخبارية الاستثمارات

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