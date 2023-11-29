تصدر البحث عن مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 29-11-2023 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ تهتم شريحة كبيرة من المطورين والمعماريين بتوفير تلك السلعة الاستراتيجية بسبب انتعاش سوق الإنشاء والمعمار في مصر في السنوات القليلة الماضية.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 29-11-2023

نعرض من خلال التقرير التالي تفصيل مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 29-11-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية، حيث وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى أكثر من 38 ألف جنيه للطن، يأتي هذا الارتفاع بعد عدة أيام من إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء التي حدثت خلال الفترة الماضية، مما زاد الاقبال على مختلف مواد البناء.

سعر حديد التسلح اليوم 29-11-2023

تختلف أسعار الحديد اليوم من منطقة إلى أخرى، وذلك بناءً على تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وبناء على الشركات المصنعة والأسعار المعلنة لتسليم الحديد في المصنع كما تشهد بعض التجار والموزعين اختلافات كبيرة وغير مستقرة في الأسعار.

متوسط أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء 29-11-2023

- سعر حديد عز بلغ 40000 جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان حوالي 32000 جنيه للطن.

- سعر حديد بشاي اليوم حوالي 35500 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي بلغ 34200 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل وصل إلى 32100 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري حوالي 34500 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين بلغ حوالي 35000 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي خلال تعاملات اليوم حوالي 34400 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي حوالي 33500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية وصل إلى 36000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المسلح في مصر اليوم اليوم الأربعاء 29-11-2023

ثبات سعر طن الأسمنت المسلح عند 2100 جنيه.

استقر سعر طن أسمنت النصر عند 2075 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت وادي النيل عند 1990 جنيها.

وبلغ سعر طن أسمنت المعلم عند 1970 جنيها.

فيما سعر طن أسمنت المخصوص بنجو 2095 جنيها.

وبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 2080 جنيها.

تم تثبيت سعر طن أسمنت حلوان عند 2075 جنيها.

تم تثبيت سعر طن أسمنت السويدي عند 2180 جنيها.

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