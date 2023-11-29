الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 29-11-2023

مواد البناء
مواد البناء

تصدر البحث عن مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 29-11-2023 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ تهتم شريحة كبيرة من المطورين والمعماريين بتوفير تلك السلعة الاستراتيجية بسبب انتعاش سوق الإنشاء والمعمار في مصر في السنوات القليلة الماضية.

 مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 29-11-2023

نعرض من خلال التقرير التالي تفصيل مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 29-11-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية، حيث وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى أكثر من 38 ألف جنيه للطن، يأتي هذا الارتفاع بعد عدة أيام من إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء التي حدثت خلال الفترة الماضية، مما زاد الاقبال على مختلف مواد البناء.

 

سعر حديد التسلح اليوم 29-11-2023 

تختلف أسعار الحديد اليوم من منطقة إلى أخرى، وذلك بناءً على تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وبناء على الشركات المصنعة والأسعار المعلنة لتسليم الحديد في المصنع كما تشهد بعض التجار والموزعين اختلافات كبيرة وغير مستقرة في الأسعار.

متوسط أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء 29-11-2023 

- سعر حديد عز بلغ 40000 جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان حوالي 32000 جنيه للطن.

- سعر حديد بشاي اليوم حوالي 35500 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي بلغ 34200 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل وصل إلى 32100 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري حوالي 34500 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023

- سعر حديد المصريين بلغ حوالي 35000 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي خلال تعاملات اليوم حوالي 34400 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي حوالي 33500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية وصل إلى 36000 جنيه للطن.

 

سعر الأسمنت المسلح في مصر اليوم  اليوم الأربعاء 29-11-2023 

  • ثبات سعر طن الأسمنت المسلح عند 2100 جنيه.
  • استقر  سعر طن أسمنت النصر عند 2075 جنيها.
  • استقر سعر طن أسمنت وادي النيل عند 1990 جنيها.
  • وبلغ  سعر طن أسمنت المعلم عند 1970 جنيها.
  • فيما سعر طن أسمنت المخصوص  بنجو 2095 جنيها.
  • وبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو  2080 جنيها.
  • تم تثبيت سعر طن أسمنت حلوان عند 2075 جنيها.
  • تم تثبيت سعر طن أسمنت السويدي عند 2180 جنيها.
txt

توزيع 6 آلاف شنطة مواد غذائية بسعر مدعم ضمن مبادرة "خفض الأسعار" بمطاى بالمنيا

txt

المرشح حازم عمر: "سنقضي على أزمة ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم"

 

 اقرأ أيضًا: أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 22-11-2023

مواد البناء سعر طن الحديد والاسمنت طن الحديد طن الحديد والأسمنت الحديد والأسمنت شركات إنتاج الحديد والصلب سعر حديد عز سعر حديد المعادي

مواد متعلقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

بواسطة مصر.. الولايات المتحدة تعلن إرسال 54 ألف طن من المساعدات لغزة

شريف فتحى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى كان متابع لحادثة سقوط طائرة قادمة من فرنسا باهتمام شديد

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-11-2023

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 29-11-2023

سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟