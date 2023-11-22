أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 22-11-2023

يتصدر البحث عن مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 22-11-2023 محرك البحث جوجل كل يوم، إذ تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بشرائه والإقبال عليه، وذلك لكونها سلع استراتيجية رئيسية في التشييد والإعمار، وهي من المجالات المزدهرة في مصر في السنوات الأخيرة؛ بسبب كثرة الإنشاءات والمشروعات العمرانية.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 22-11-2023

يمكن للملايين من القراء متابعة مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 22-11-2023 من خلال موقع "الدستور" في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها على مدار اليوم، حيث تشهد حالة من التذبذب في المصانع، وبلغ سعر طن الحديد عز حوالي 42 ألف جنيه، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، وبلغ سعر طن الأسمنت المسلح حوالي 2020 جنيهًا.

أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء 22 نوفمبر في بعض المصانع والشركات

حافظ سعر حديد عز عند مستوى 42000 جنيه للطن، في حين بلغ سعر حديد سرحان حوالي 37000 جنيه للطن، أما سعر حديد بشاي فقد سجل نحو 41000 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 37000 جنيه للطن.

أما بالنسبة لأسعار حديد التسليح اليوم، فقد سجل سعر حديد مصر ستيل حوالي 36500 جنيه للطن، وثبت طن حديد العشري عند 37000 جنيه للطن وسجل سعر حديد المصريين نحو 39000 جنيه للطن، فيما وصل سعر حديد الكومي إلى 37000 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي حوالي 37000 جنيه للطن، ووصل سعر حديد عطية إلى 38000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 22-11-2023 ببعض الشركات المصرية

استقر سعر الأسمنت المسلح عند مستوى 2020 جنيهًا، في حين انخفض سعر أسمنت النصر إلى 1970 جنيهًا للطن، ووصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 2000 جنيهًا للطن.

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم، فقد بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 2050 جنيهًا للطن، وتتراوح أسعار الأسمنت المخلوط ما بين 1230 و1420 جنيهًا، وسجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1970 و2160 جنيهًا، أما أسعار الأسمنت الأبيض فظلت مستقرة ما بين 3500 و3600 جنيهًا.

سعر الطوب اليوم الأربعاء 22 -10-2023

سجلت طوب الوردي مقاس 6×12×25 سم سعرًا قدره 2760 جنيهًا للألف طوبة، بعد أن استقر سعره لعدة أشهر عند 2850 جنيهًا.

أما طوب الأسمنت المفرغ مقاس 12×20×40 سم، فسعر الألف طوبة منه يبلغ 3729 جنيهًا، بينما يكلف الألف طوبة من الطوب المفرغ النمطي مقاس 25×12×6.5 سم 650 جنيهًا.

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