مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت والطوب فى مصر اليوم الخميس 16-11-2023

تنشغل شريحة كبيرة من المصريين؛ لاسيما المطورين والعقاريين بأسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت بسبب تأثيرهم الكبير في تلك الصناعة الرائجة والمهمة في مصر، فخلال العقد الأخير اهتمت مصر بتدشين العديد من المدن الجديدة والعقارات والطرق الجديدة الأمر الذي ساهم في انتعاش صناعة الحديد والصلب والأسمنت في مصر.

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس 16-11-2023

وتصدر البحث عن أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت والطوب في مصر اليوم الخميس 16-11-2023 محرك البحث في الساعات الأخيرة، وفي السطور الأتية يرصد "الدستور" سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم اعلى أرض المصنع، بعد الانخفاض الملحوظ إذ سجل سعر طن حديد عز نحو 42 ألف جنيها، بينما سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 2140 جنيه.

سعر طن الحديد في مصر اليوم الخميس 16-11-2023

جاء سعر طن حديد عز على أرض المصنع نحو 42000 جنيه.

واستقر سعر طن حديد سرحان عند مستور نحو 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

وصل سعر طن حديد المعادي إلى 37000 جنيه

بينما سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 36500 جنيه.

وبالنسبة لسعر طن حديد العشري، فقد استقر عند 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين نحو 39000 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 37000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 37000 جنيه. وسجل سعر طن حديد عطية في المصنع 38000 جنيه.

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سعر طن الأسمنت في مصر اليوم الخميس 16-11-2023

بالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، فقد استقر سعر أسمنت المسلح على مستوى 2140 جنيها، في حين ثبت سعر أسمنت النصر عند مستوى 2080 جنيها للطن وفي السطور الأتية سعر الأسمنت في بعض المصانع.

وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلى 2000 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 2080 جنيها.

وتتراوح أسعار الأسمنت المخلوط بين 1360 و1450 جنيها.

سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2040 و2240 جنيها.

وبلغت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3500 و3600 جنيه، وظلت ثابتة على هذه الأسعار.

سعر الألف طوبة في مصر اليوم الخميس 16-11-2023