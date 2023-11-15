الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواد البناء.. انخفاض أسعار الحديد فى مصر اليوم الأربعاء 15-11-2023

مواد البناء
مواد البناء

تهتم شريحة كبيرة من المصريين بمعرفة أسعار مواد البناء لا سيما الحديد والأسمنت كونهم مكون رئيسي في الإعمار والإنشاء وهو قطاع مهم في مصر من ناحية التعمير والاستثمار، خاصة أن الدولة في السنوات الأخيرة دشنت عدد من المدن الجديدة ومئات الآلاف من الوحدات والمنشآت العقارية بغرض توفير وحدات سكنية بأقساط ميسرة.

انخفاض أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 15-11-2023 

شهدت أسعار الحديد في بداية تعاملات اليوم 15 نوفمبر 2023 انخفاضا جديدا في بداية التعاملات بالأسواق والمصانع المصرية، ليتراجع سعر  طن الحديد الاستثماري بقيمة 458 جنيها، ليسجل الآن 38581 جنيها وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء سعر طن الحديد وبعض مواد البناء  في المصانع والشركات، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم في مصر الأربعاء 15-11-2023

- سجل سعر حديد عز نحو 40809 جنيها، بتراجع 111 جنيها.

سعر طن الحديد الاستثماري: 38581 جنيها، بتراجع 458 جنيها.

سعر حديد عشري 34500 جنيها للطن.

 وسجل سعر طن حديد بشاي 33500 جنيه.

 فيما سجل سعر طن حديد الجيوشي 33500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين 35000 جنيه.

 بينما بلغ سعر طن حديد المراكبي 33500 جنيه.

- سعر حديد الجارحي 33500 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 

 سعر طن الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 في بعض المصانع

سُجِلَ سعر طن الأسمنت الرمادي 2350 جنيهًا، وبذلك يتراجع 166 جنيهًا.

- يبلغ سعر أسمنت المسلح 1750 جنيهًا.

- يبلغ سعر أسمنت النصر 1700 جنيهًا.

- يبلغ سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيهًا.

- يبلغ سعر الأسمنت سوبر سيناء 3450 جنيهًا.

- يبلغ سعر الأسمنت الأبيض للواحة 3550 جنيهًا.

- يبلغ سعر الأسمنت المخلوط للواحة 1130 جنيهًا.

- يبلغ سعر طن حديد عز والدخيلة 35،500 جنيه.

- يبلغ سعر أسمنت المخصص 1700 جنيهًا.

- يبلغ سعر أسمنت طرة وحلوان 1710 جنيهات.

- يبلغ سعر سهم الأسمنت 1680 جنيهًا.

- يبلغ سعر الأسمنت الأبيض 3600 جنيه.

 سعر الألف طوبة اليوم 15-11-2023 

- ارتفع أيضًا سعر الطوب الأحمر بقياس 24×11×6 سم ليصل إلى 1000 جنيه بدلًا من 850 جنيها، وسجل الطوب بقياس 24×11×12 سم 1600 جنيه.

 إقرأ أيضًا: أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

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