الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بداية اليوم يحرص المقاولين والمستثمرين على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 لبدء البناء، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في أرض المصنع، حيث حافظ سعر طن حديد عز على حالة استقراره عند مبلغ 42 ألف جنيه، بينما وصل سعر طن الأسمنت المسلح نحو قيمة 2200 جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

وتنشر «الدستور» أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين.

سعر طن الحديد اليوم الإثنين 13 نوفمبر

استقر سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 13 نوفمبر عند مستوى 42000 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان اليوم الإثنين 13 نوفمبر فسجل نحو 37000 جنيه.

في حين بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم الإثنين 13 نوفمبر نحو 41000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي اليوم الإثنين 13 نوفمبر نحو 37000 جنيه.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الإثنين 13 نوفمبر إلى 36500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري فاستقر اليوم الإثنين 13 نوفمبر عند 37000 جنيه.

وسعر طن حديد المصريين بلغ نحو 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم الإثنين 13 نوفمبر نحو 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم الإثنين 13 نوفمبر نحو 37000 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية اليوم الإثنين 13 نوفمبر إلى 38000 جنيه.

مندوب مصر بالهيئة الدولية لتغير المناخ: شركات الأسمنت والأسمدة ستُلزَم بإبلاغ انبعاثاتها

"البناء والأخشاب" تنظم دورة تثقيفية لشعبة الأسمنت عن قانون العمل

سعر طن الأسمنت اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

استقر سعر أسمنت المسلح عند مستوى 2200 جنيه.

في حين ثبت سعر أسمنت النصر اليوم الإثنين 13 نوفمبر عند مستوى 2140 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الإثنين 13 نوفمبر نحو 2010 جنيهات في الطن.

كما وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الإثنين 13 نوفمبر إلى 2200 جنيه في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الإثنين 13 نوفمبر فتتراوح ما بين 1360 إلى 1480 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الإثنين 13 نوفمبر ما بين 2060 و2400 جنيه.

كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه.

أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين سعر الحديد والاسمنت اليوم الحديد والاسمنت مواد البناء سعر طن الاسمنت اسعار مواد البناء اليوم

مواد متعلقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 11-11-2023

الأكثر قراءة

عاجل.. بركان جبل اتنا فى صقلية يطلق حمما وعمودا من الرماد بارتفاع 5 .4 كيلومتر فى السماء

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-11-2023 والقنوات الناقلة

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 فى البنوك المصرية

تراجع عالمى.. سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 فى مصر

عاجل .. القاهرة الإخبارية: الجيش الأمريكى يؤكد استهداف مواقع إيران فى سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطاب الملك الوصي الهاشمي فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطيني

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل