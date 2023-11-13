أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

مع بداية اليوم يحرص المقاولين والمستثمرين على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 لبدء البناء، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في أرض المصنع، حيث حافظ سعر طن حديد عز على حالة استقراره عند مبلغ 42 ألف جنيه، بينما وصل سعر طن الأسمنت المسلح نحو قيمة 2200 جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

وتنشر «الدستور» أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين.

سعر طن الحديد اليوم الإثنين 13 نوفمبر

استقر سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 13 نوفمبر عند مستوى 42000 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان اليوم الإثنين 13 نوفمبر فسجل نحو 37000 جنيه.

في حين بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم الإثنين 13 نوفمبر نحو 41000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي اليوم الإثنين 13 نوفمبر نحو 37000 جنيه.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الإثنين 13 نوفمبر إلى 36500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري فاستقر اليوم الإثنين 13 نوفمبر عند 37000 جنيه.

وسعر طن حديد المصريين بلغ نحو 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم الإثنين 13 نوفمبر نحو 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم الإثنين 13 نوفمبر نحو 37000 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية اليوم الإثنين 13 نوفمبر إلى 38000 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

استقر سعر أسمنت المسلح عند مستوى 2200 جنيه.

في حين ثبت سعر أسمنت النصر اليوم الإثنين 13 نوفمبر عند مستوى 2140 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الإثنين 13 نوفمبر نحو 2010 جنيهات في الطن.

كما وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الإثنين 13 نوفمبر إلى 2200 جنيه في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الإثنين 13 نوفمبر فتتراوح ما بين 1360 إلى 1480 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الإثنين 13 نوفمبر ما بين 2060 و2400 جنيه.

كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه.