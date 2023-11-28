أعلنت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الإثنين 27-11-2023 في الأسواق، إذ تراجع سعر طن حديد عز إلى 40 ألفًا و442 جنيهًا، مقارنة بـ41 ألفًا و62 جنيهًا أمس، ليتراجع بقيمة 620 جنيهًا للطن الواحد، فيما بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و366 جنيهًا، مسجلًا تراجع بنحو 542 جنيهًا.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

وتستعرض "الدستور" سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في مصر

وترصد السطور التالية، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في مصر، كما يلي:

سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 40 ألفًا و442 جنيهًا.

سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 38 ألفًا و366 جنيهًا.

سعر حديد بشاي: 33 ألفًا و500 جنيه للطن.

سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 38 ألف جنيه للطن.

سعر حديد عطية: 38 ألف جنيه للطن.

سعر حديد العشرى اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 37 ألف جنيه للطن.

سعر حديد المصريين: 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

سعر حديد سرحان: 37 ألف جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي: 34 ألف جنيه للطن.

سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 34 ألفًا و400 جنيه للطن.

سعر حديد المعادي اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر: 42 ألفًا و200 جنيه للطن.

سعر حديد مصر ستيل: 32 ألفًا و100 جنيه للطن.

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أسعار الإسمنت اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر ليسجل 2100 جنيه.

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 2075 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 1990 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت المعلم ليسجل 1970 جنيها.

واستقر اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2095 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2080 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2075 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر ليسجل 2180 جنيها.