أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

يشغل أذهان المقاولين وعمال البناء معرفة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد في الأيام القليلة الماضية، ارتفاعًا بمبلغ تتراوح من قيمة 8000 إلى 8500 جنيه، ليسجل مبلغ 42 ألف جنيه، وذلك مقارنةً بـ33 ألف جنيه سابقًا، وتكون نتيجة زيادة سعر الدولار بالسوق الموازي ليتخطي حاجز حوالي الـ46 جنيهًا، بينما سيستقر السعر الرسمي بالبنوك عند 30.85 جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

تستعرض "الدستور"، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين، خلال التعاملات الصباحية تسليم أرض مصنع.

ومنذ بداية العام الجارى، سيعاني سوق الحديد من سلسلة ارتفاعات قد تخطت فيها الأسعار حاجز مبلغ الـ40 ألف جنيه.

وتنتج مصر مبلغ 7.9 مليون طن في حديد التسليح، وحوالي مبلغ 4.5 مليون طن بليت، بينما ستستورد 3.5 مليون طن بليت، طبق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضاف لسعر المصنع ما يتراوح من مبلغ 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، وعلى أسعار الحديد ليصل للمستهلك، بينما بالنسبة للأسمنت فتتم إضافة من قيمة 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

سعر الطن الحديد اليوم الاثنين 27 نوفمبر

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم الاثنين 27 نوفمبر في شركة عز 42000 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 41000 جنيه للطن، وسجل حديد سرحان 37000 جنيه للطن، وسجل حديد العتال 38000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الحديد اليوم الإثنين 27 نوفمبر في المصريين 39000 جنيه للطن، وحديد الكومي 37000 جنيه للطن، كما سجل العشري 37000 جنيه للطن، والمعادي 37000 جنيه، وبيانكو 36500 جنيه.

كما سجلت أسعار الحديد اليوم الإثنين 27 نوفمبر في مصر ستيل مبلغ 36500 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية قيمة 42000 جنيه، وعطية 38000 جنيه، والمراكبي 37000 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الحديد اليوم الإثنين 27 نوفمبر بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين مبلغ 37000 و38000 جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين قيمة 42000 و43000 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم الإثنين 27 نوفمبر

بينما سجل أسمنت المسلح اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2100 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت النصر 2080 جنيهًا للطن، والممتاز سجل 2340 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1970 جنيهًا.

وسجل اليوم الإثنين 27 نوفمبر أسمنت السويدي مبلغ 2180 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 2080 جنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 2100 جنيه.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الإثنين 27 نوفمبر من 1360 إلى 1480 جنيهًا، بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 2060 و2400 جنيه، والأسمنت الأبيض من 3500 إلى 3600 جنيه.