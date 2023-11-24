الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المرشح حازم عمر: "سنقضي على أزمة ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم"

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر

قال المرشح الرئاسي  المهندس حازم عمر، إن قطاع التعليم على رأس أولوياته، والبرنامج الانتخابي الخاص به يعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير فرص المنافسة للخريجين في أسواق العمل، ويشمل البرنامج على إجراءات لتقليص الفجوة بين التعليم الخاص والعام، حيث أن تطوير التعليم يحتاج ألي فكر وإبداع وموارد مالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه حملة المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، 2024، بمحافظة الإسكندرية، لدعم مرشحهم الرئاسي،  وذلك بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا.

وأوضح أنه لحل مشكلات الموارد سيتم فرض ضريبة استثنائية لمدة 3سنوات على المؤسسات المالية والاستثمارية والمدارس والجامعات الدولية والاستثمارية، وهذه الضريبة يتم تحصيلها داخل صندوق داخل الموازنة العامة، وتحت إشراف البرلمان ولا تنفق إلى في الغرض المخصص له بوزارتي التربية التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، على الأبنية التعليمية الجديدة، وتجهيزات المدارس والمعاهد والجامعات، وبرامج تطوير المعلم ورفع كادر المعلم.
 

أزمة ارتفاع الأسعار

وأشار المرشح حازم عمر، إلى أزمة ارتفاع أسعار السلع، مشيرًا إلى أنها ستحل خلال أول 100يوم، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل 4 قوائم  للتخفيضات بنسب من 15إلى 25٪، وسيتم تنفيذ ذلك بالاستغناء عن حصيلة القيمة المضافة على السلع، وإلغاء الجمارك عن السلع المستوردة بتلك القوائم، مع رفع أسعار السلع الكمالية والترفيهية من 14إلى 19٪ للسيطرة على عجز الموازنة ليكون حل قابل للتطبيق.

ملف تمكين المرأة 

وتطرق إلى تمكين المرأة حيث أوضح أن حزب الشعب الجمهوري لديه 45% من أعضائه تحت قبة البرلمان من السيدات، مؤكدًا أن المرأة لديها الحق في التمكين بجميع المناحي المهنية والعملية والسياسية.

تسريع منظومة التأمين الصحي الشامل

واستكمل أننا سنستمر ونسرع في برنامج منظومة التأمين الطبي الشامل، مع تحمل الدولة دفع التأمين لغير القادرين، فضلًا عن رفع سياسة استخدام الموارد، وحل المشاكل الخاصة بكل محافظة، وإقامة المصانع ذات قيمة مضافة لمصر، وتشجيع المستثمرين بمصر من خلال إعطاء الأرض بالمرافق وبدء الإنتاج خلال 3سنوات وتقسيط ثمن الأراضي بداية من بدء الإنتاج.

المهندس حازم عمر الانتخابات الرئاسية أسعار السلع قطاع التعليم المرشح الرئاسي الإسكندرية

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