الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رؤية المرشح الرئاسي حازم عمر للدور المصري في حل القضية الفلسطينية (إنفوجراف)

حازم عمر
حازم عمر

أعلن المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي رئيس حزب الشعب الجمهوري عن رؤيته لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكد المرشح الرئاسي حازم عمر، في تصريحاته لـ"الدستور" على: 

- تلقيت اعلان الهدنة في قطاع غزة بترحاب شديد، فهي فرصة لالتقاط الأنفاس وإتاحة المساعدات الإنسانية والإغاثة لتخفيف اثار العدوان

- جهود الوساطة المصرية كانت محورية في الوصول إلى الهدنة

- الدور المصري محوري لاستكمال ما يلي اتفاق الهدنة منعا لتكرار الأحداث وبداية لطريق الحل الشامل.

- برنامجي يؤكد أنه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.

- نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود ما قبل 5 يونيو 1967. 

- مسار التعامل مع القضية الفلسطينية هو مسار ثابت تاريخيا في الدولة المصرية وله ثوابت
 

المهندس حازم عمر القضية الفلسطينية الشعب الجمهوري المرشح الرئاسي قطاع غزة

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