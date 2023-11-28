الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في يومهم العالمي.. كاتب تركي: الفلسطينيون أصحاب حق في تقرير المصير

الكاتب التركي جواد
الكاتب التركي جواد جوك

يُصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 29 نوفمبر من كل عام، ويتزامن الاحتفال به هذا العام، مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفر عمليات قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، عن استشهاد حوالي 15 ألف شهيد وآلاف المصابين، إلا أن هذا اليوم يذكرنا بحقوق الشعب الفلسطينية الراسخة والتي يتأكد لنا يوما تلو الآخر بضرورة تطبيقها بشكل فوري من قبل المجتمع الدولي وعى رأسها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي التركي جواد جوك، إن الفلسطينيين هم أصحاب البيت والأرض وهم من لديهم حق القرار وتقرير المصير. 

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وأضاف “جوك” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفلسطينيين يؤيدون مبدأ الدولتين و إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس.

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الشعب التركي يرفض التطبيع مع إسرائيل

وشدد “جوك” علي أن الشعب التركي يرفض التطبيع مع إسرائيل جملة وتفصيلا، والغضب الشعبي في تركيا صار يوما بعد يوم يزداد وخاصة بعد حرب غزة الأخيرة، والحكومة الحالية في تركيا وفلسطين سوف يطرحان بشكل جاد أن تكون هناك دولة فلسطين بشكل رسمي.

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