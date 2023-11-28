مشاهد توثق حجم الدمار الذى خلفته غارات الاحتلال وسط قطاع غزة (صور)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن سلاح المدفعية التابع له قصف قطاع غزة بأكثر من 100 ألف قذيفة دقيقة منذ بداية الحرب، ولا يشمل ذلك القصف الجوي أو القصف من البوارج.

وقال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن إسرائيل تعمل على تكرار سيناريو النكبة 1948 من تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

الدمار الذي خلفته غارات الاحتلال وسط غزة

وأضاف "العكلوك" في كلمته أمام المجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية، أنه تم قصف الشعب الفلسطيني بغزة بـ45 ألف طن من المتفجرات على مدار 48 يومًا.

إسرائيل قصفت غزة بما يعادل 3 قنابل نووية

وأشار إلى أن إسرائيل قصفت غزة بألف طن من المتفجرات يوميًا أي ما يعادل 3 قنابل نووية من حجم القنبلة النووية التي قُصفت بها هيروشيما، متسائلًا "ماذا تبقى من القانون الدولي وحقوق الإنسان؟ وماذا تبقى من الأخلاق والقيم والإنسانية؟"

الدمار الذي خلفته غارات الاحتلال وسط غزة

وتابع: "كما أن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم حرب وضد الإنسانية، وتغير قواعد القانون الدولي وقوانين الحروب من خلال قصف البيوت والمدارس والمشافي والمساجد والكنائس، واستخدامها كدروع وثكنات عسكرية لقوات العدوان والاحتلال، مطالبًا بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية".

كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بالتحقيق مع قادة الاحتلال، داعيًا الدول الإسلامية الأعضاء بمجلس الأمن وهي 4 دول أن يكون لها دور فاعل وضاغط.