الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يعترف بفشله.. ويؤكد: نستغل الهدنة لمواصلة الحرب في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

صرح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تستغل أيام الهدنة للاستعداد ووضع الخطط لاستكمال القتال من أجل تفكيك حماس.

وزعم رئيس أركان جيش الاحتلال، في تصريحات له: "حريصون على عودة سكان الشمال إلى وضع أمني أفضل وأكثر استقرارا".

كما اعترف رئيس أركان جيش الاحتلال بفشل قواته وشعبة الاستخبارات في السابع من أكتوبر، قائلا "ولكن يجب ألا ننشغل بذلك الآن".

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رئيس المخابرات المصرية يصل قطر لبحث تمديد "هدنة غزة"

الاحتلال: إصابة 5 من جنوده شمال قطاع غزة

وأعلن جيش الاحتلال إصابة 5 من جنوده عندما تصدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، لخرق إسرائيلي للهدنة في شمال قطاع غزة، حيث تعرضت قوات الجيش لتفجير 3 عبوات ناسفة وإطلاق نار، قبل ساعات.

وأفاد مراسل إذاعة جيش الاحتلال، دورون كادوش، بإصابة عدد من جنود الاحتلال في حدثين مختلفين وقعا شمال قطاع غزة، في الأول انفجرت عبوتان ناسفتان بشكل متتال، الأولى استهدفت ناقلة جند والثانية دبابة أثناء صعود جنود إليها، وفي الحدث الثاني تم تفجير عبوة ناسفة بقوة من الجيش ثم أطلقت القسام النار تجاهها، ورد الجيش بإطلاق نار تجاه مصدر النيران.

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"الصحة العالمية": 500 ألف امرأة حامل وطفل فى غزة يحتاجون تدخلًا سريعًا

وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن إجبار إسرائيل 10 آلاف إسرائيلي - أمريكي على الانضمام لقوات جيش الاحتلال في الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جيش الاحتلال إسرائيل الهدنة حماس الاستخبارات كتائب القسام

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