بسبب منشور.. عبدالحليم علام يتهم محاميًا بالتشهير بنقابة المحامين

أقام عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بلاغًا بصفته بشأن تضرره من قيام أحد المحامين يدعي "عبدالمجيد جابر"، بنشر منشور عن النقابة يحمل عبارات تتضمن ادعاءات كاذبة وتشهيرًا بنقابة المحامين، ما تسبب في ضرر جسيم لشخصه.

تم إرفاق البلاغ بصورة من منشور لحساب عبدالمجيد جابر، على جروب للمحامين "مشاكل محامي مصر"، رآه الشاكي يتضمن عبارات وادعاءات كاذبة ويحمل تشهيرًا بنقابة المحامين.

تضمن المنشور المذكور أن النقابة وفرت منحة 10 آلاف جنيه للمحامين أسوة بالقضاة في الإجازة القضائية شرط تقديم صورة كارنيه حديثة ورسم 10 آلاف جنيه.

فيما رد المحامي عبدالمجيد جابر، مؤكدًا أن ما نشره مجرد منشور ساخر وأنه لم يقصد التشهير.

قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين

فيما عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الأحد الماضي اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

أولًا: الموافقة بالإجماع على مدونة السلوك المهني.

ثانيًا: الموافقة على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لمراجعة الصياغة اللغوية لمدونة السلوك المهني.

ثالثًا: الموافقة على أن تستعين لجنة مراجعة الصياغة بمن ترى الاستعانة بهم لسرعة إنجاز أعمالها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية يوم 20/12/2023.

رابعًا: الموافقة على عقد اجتماع المجلس المقبل يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.

كما أرسلت مصلحة الضرائب المصرية ـ قطاع البحوث الضريبية، ردًا على الطلب المقدم من نقيب المحامين، عبدالحليم علام، بضرورة استصدار تعليمات إلى مأموريات الضرائب المختلفة لمراعاة معاملة المحامين المحالين للزوال معاملة المحامين المحالين لجدول غير المشتغلين.

وأكدت مصلحة الضرائب في ردها أنه سيتعين معاملة المحامين المحالين للزوال بذات المعاملة المقررة للمحامين المحالين لجدول غير المشتغلين، دون الإخلال بأحكام القانون الضريبي الواجب التطبيق.