الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو مجلس نقابة المحامين يدين استهداف مصور "القاهرة الإخبارية" بغزة

المحامي ناصر العمري
المحامي ناصر العمري

أعلن ناصر العمري، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة دعم فلسطين بالنقابة، إدانته الشديدة لاستهداف قوات الاحتلال مصور قناة القاهرة الإخبارية خلال قصف لمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وشدد العمري في تصريحات لـ«الدستور»، على أن لجنة دعم فلسطين بنقابة المحامين ستستند إلى هذه الحادثة وغيرها من حوادث استهداف الصحفيين والإعلاميين في غزة، ضمن آلياتها لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار:"نعمل في اللجنة على التنسيق مع مختصين في القانون الدولي لمقاضاة الاحتلال وقاداته أمام محكمة العدل الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب في حق المدنيين، منوها: استهداف الصحفيين مستند قوي سنستعين به".

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وكشف أن هناك اجتماع مرتقب للجنة بحضور فقهاء وخبراء القانون الدولي لمقاضاة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني ومن يدعمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وكافة المحاكم المختصة الأخرى.

أشار إلى أن ما يقوم به الاحتلال من أعمال إبادة ومذابح جماعية ضد المدنيين من الاطفال والنساء بقصد التهجير القسري للشعب الفلسطيني، يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وانتهكوا القوانين الدولية والقرارات الأممية التي أدانت الاحتلال والعدوان علي شعبنا الفلسطيني، وهو ما تسعى النقابة العامة للمحامين لاتخاذ إجراءات في شأنه.

المحامي ناصر العمري نقابة المحامين فلسطين قناة القاهرة المصور أحمد فطيمة مستشفى الشفاء غزة

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