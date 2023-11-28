الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أعراض الالتهاب الرئوي وكيفية الوقاية منها في فصل الشتاء

الالتهاب الرئوي
الالتهاب الرئوي

يعد الالتهاب الرئوي من الأمراض التنفسية الخطيرة التي تصيب الرئتين، ويمكن أن تزداد انتشاره خلال فصل الشتاء، وفيما يلي يرصد "الدستور" بعض الأعراض المشتركة للالتهاب الرئوي التي يجب مراقبتها خلال فصل الشتاء وهم: 

الحمى: قد تشعر بارتفاع درجة حرارة الجسم والحمى، وهي علامة على وجود التهاب في الجهاز التنفسي.

السعال: يمكن أن يصاحب الالتهاب الرئوي سعالًا جافًا أو رطبًا، وقد يزداد هذا السعال ليلًا.

صعوبة التنفس: يمكن أن يشعر المصاب بالالتهاب الرئوي بصعوبة في التنفس، وخاصة عند التنفس العميق.

الألم: قد يشعر المصاب بألم في منطقة الصدر، وقد يزداد هذا الألم عند التنفس أو السعال.

الإعياء: قد تشعر بالإعياء والضعف العام، وهذا يمكن أن يؤثر على قدرتك على أداء المهام اليومية.

القشعريرة: قد تشعر بالقشعريرة والتعرق الشديد، وهذا يمكن أن يكون علامة على ارتفاع درجة حرارة الجسم.

انخفاض مستوى الأكسجين في الدم: في حالات متقدمة، يمكن أن يؤدي الالتهاب الرئوي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، مما يؤثر على صحة الجسم بشكل عام.

الضيق في التنفس: قد تشعر بصعوبة في استنشاق الهواء والشعور بالضيق في التنفس، وقد يصاحب ذلك صوت صفير أو شهيق.

الشحوب: قد تصبح البشرة باهتة وشاحبة، وذلك بسبب تدني مستوى الأكسجين في الجسم.

الصداع: قد تعاني من صداع مستمر أو نصفي يصاحب الالتهاب الرئوي.

الغثيان والقيء: قد تشعر بالغثيان وتعاني من حالات قيء نتيجة للالتهاب الرئوي.

ارتفاع ضربات القلب: قد يزداد معدل ضربات القلب نتيجة للالتهاب الرئوي.

بعد انتشاره في الصين.. كيف تحمي نفسك من الالتهاب الرئوي؟

توجد بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها للوقاية من الالتهاب الرئوي خلال فصل الشتاء، ومنها:

- تجنب التدخين والحد من التعرض للدخان، حيث أن التدخين يضعف جهاز المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي.

 -الحفاظ على نظافة اليدين وغسلها بانتظام، حيث إن الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الالتهاب الرئوي يمكن أن تنتقل عبر الأيدي.

-تجنب التعرض للأشخاص المصابين بالأمراض المعدية، مثل الأنفلونزا والزكام.

- تجنب الأماكن المزدحمة والمحافظة على مسافة آمنة بينك وبين الأشخاص الآخرين.

- الحفاظ على نظافة المنزل وتهوية الغرف بشكل جيد، حيث إن ذلك يساعد في منع انتشار الفيروسات والبكتيريا.

- تحسين نظامك الغذائي وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، حيث إن ذلك يساعد في تعزيز جهاز المناعة.

- تجنب التعرض للبرد والرطوبة، وارتداء الملابس الدافئة والملائمة لدرجات الحرارة المنخفضة.

- تطعيم نفسك بلقاح الانفلونزا، حيث يقلل ذلك من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث إن ذلك يساعد في تقوية جهاز المناعة وتحسين صحة الجهاز التنفسي.

- تجنب التوتر والإجهاد، حيث إن ذلك يضعف جهاز المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوى الأمراض التنفسية الشتاء الأعراض المشتركة الحمى صعوبة التنفس

مواد متعلقة

بعد انتشاره في الصين.. كيف تحمي نفسك من الالتهاب الرئوي؟

مجدى بدران يكشف تفاصيل الالتهاب الرئوى الغامض وأسبابه (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

حرب غزة تُفجر الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس