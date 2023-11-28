أعراض الالتهاب الرئوي وكيفية الوقاية منها في فصل الشتاء

يعد الالتهاب الرئوي من الأمراض التنفسية الخطيرة التي تصيب الرئتين، ويمكن أن تزداد انتشاره خلال فصل الشتاء، وفيما يلي يرصد "الدستور" بعض الأعراض المشتركة للالتهاب الرئوي التي يجب مراقبتها خلال فصل الشتاء وهم:

الحمى: قد تشعر بارتفاع درجة حرارة الجسم والحمى، وهي علامة على وجود التهاب في الجهاز التنفسي.

السعال: يمكن أن يصاحب الالتهاب الرئوي سعالًا جافًا أو رطبًا، وقد يزداد هذا السعال ليلًا.

صعوبة التنفس: يمكن أن يشعر المصاب بالالتهاب الرئوي بصعوبة في التنفس، وخاصة عند التنفس العميق.

الألم: قد يشعر المصاب بألم في منطقة الصدر، وقد يزداد هذا الألم عند التنفس أو السعال.

الإعياء: قد تشعر بالإعياء والضعف العام، وهذا يمكن أن يؤثر على قدرتك على أداء المهام اليومية.

القشعريرة: قد تشعر بالقشعريرة والتعرق الشديد، وهذا يمكن أن يكون علامة على ارتفاع درجة حرارة الجسم.

انخفاض مستوى الأكسجين في الدم: في حالات متقدمة، يمكن أن يؤدي الالتهاب الرئوي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، مما يؤثر على صحة الجسم بشكل عام.

الضيق في التنفس: قد تشعر بصعوبة في استنشاق الهواء والشعور بالضيق في التنفس، وقد يصاحب ذلك صوت صفير أو شهيق.

الشحوب: قد تصبح البشرة باهتة وشاحبة، وذلك بسبب تدني مستوى الأكسجين في الجسم.

الصداع: قد تعاني من صداع مستمر أو نصفي يصاحب الالتهاب الرئوي.

الغثيان والقيء: قد تشعر بالغثيان وتعاني من حالات قيء نتيجة للالتهاب الرئوي.

ارتفاع ضربات القلب: قد يزداد معدل ضربات القلب نتيجة للالتهاب الرئوي.

توجد بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها للوقاية من الالتهاب الرئوي خلال فصل الشتاء، ومنها:

- تجنب التدخين والحد من التعرض للدخان، حيث أن التدخين يضعف جهاز المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي.

-الحفاظ على نظافة اليدين وغسلها بانتظام، حيث إن الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الالتهاب الرئوي يمكن أن تنتقل عبر الأيدي.

-تجنب التعرض للأشخاص المصابين بالأمراض المعدية، مثل الأنفلونزا والزكام.

- تجنب الأماكن المزدحمة والمحافظة على مسافة آمنة بينك وبين الأشخاص الآخرين.

- الحفاظ على نظافة المنزل وتهوية الغرف بشكل جيد، حيث إن ذلك يساعد في منع انتشار الفيروسات والبكتيريا.

- تحسين نظامك الغذائي وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، حيث إن ذلك يساعد في تعزيز جهاز المناعة.

- تجنب التعرض للبرد والرطوبة، وارتداء الملابس الدافئة والملائمة لدرجات الحرارة المنخفضة.

- تطعيم نفسك بلقاح الانفلونزا، حيث يقلل ذلك من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث إن ذلك يساعد في تقوية جهاز المناعة وتحسين صحة الجهاز التنفسي.

- تجنب التوتر والإجهاد، حيث إن ذلك يضعف جهاز المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي