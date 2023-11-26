مجدى بدران يكشف تفاصيل الالتهاب الرئوى الغامض وأسبابه (فيديو)

كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن تفاصيل الالتهاب الرئوي الغامض وأسبابه، قائلًا: إن هناك إهمالا في التدابير والإجراءات الوقائية بعد جائحة كورونا في أغلب دول العالم، ومن بينها الصين.

وأشار بدران، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الفيروس ما زال متواجدا ويصيب المواطنين في العالم كله، منوهًا بأن الفيروس يصيب حوالي ربع مليون مواطن أسبوعيا.

240 ألفًا و671 مواطنًا أصيبوا بفيروس كورونا

وأوضح عضو الجمعية المصرية والحساسية والمناعة أن هناك 240 ألفًا و671 مواطنًا أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، مشددًا على أن فيروس كورونا حقيقة يجب ألا يتم إهمالها، فإهمال التدابير الوقائية وعدم غسل الأيدي بشكل مستمر مع عدم ارتداء الكمامة، بجانب عدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، كلها أدت إلى انتشار بعض الفيروسات التقليدية التنفسية التي كانت تنتشر قبل كورونا.

ونوه عضو الجمعية المصرية والحساسية والمناعة بأنه بعد الحظر والإغلاق قلّت معدلات انتشار هذه الفيروسات، وبالتالي قلّت معدلات المناعة عند المواطنين ضد هذه الفيروسات التنفسية.