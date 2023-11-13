الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على أعراض وأسباب الإصابة بالالتهاب الرئوى

الالتهاب الرئوي
الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو حالة تحدث عندما تتسرب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات إلى الرئتين، مما يؤدي إلى تورم واحتقان في الأنسجة الرئوية، ويمكن أن يحدث هذا التورم والاحتقان نتيجة لتنشيط جهاز المناعة لمحاربة العامل المسبب للالتهاب.

أسباب الالتهاب الرئوي

- العدوى البكتيرية أو الفيروسية: مثل الإنفلونزا، والتهاب الرئة البكتيري.

- العوامل البيئية: تعرض الشخص للعوامل الملوثة في الهواء، مثل التدخين أو التعرض للغبار والكيماويات.

- الفطريات: يمكن أن تسبب بعض الفطريات في الالتهاب الرئوي، خاصةً لدى الأشخاص ذوي جهاز مناعي ضعيف.

أعراض الالتهاب الرئوي

- سعال مع أو بدون بلغم: قد يكون السعال جافًا أو مصحوبًا بإفرازات.

- صعوبة في التنفس: يمكن أن تصاحب الالتهاب الرئوي صعوبة في التنفس والشعور بالضيق.

- ألم في الصدر

 قد يشعر المصاب بألم في الصدر أو ضيق في التنفس.

- حمى وارتفاع في درجة الحرارة: يمكن أن يصاحب الالتهاب الرئوي ارتفاعًا في درجة الحرارة.

- التعب والإرهاق: قد يشعر المريض بالتعب والإرهاق بشكل عام.

الرعاية الصحية: ضيق التنفس من الأعراض الشائعة للتليف الرئوي

لتجنب الإصابة بالالتهاب الرئوي يمكن اتخاذ الخطوات التالية:

1.تحافظ على نظافة اليدين: غسل اليدين بانتظام باستخدام الصابون والماء يساهم في الوقاية من العدوى.

2. تطعيمات الالتهاب الرئوي: اللقاحات المتاحة للأمراض التي قد تسبب الالتهاب الرئوي، مثل الإنفلونزا والتهاب الرئة الناجم عن بكتيريا النيموكوك، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة.

3. تجنب التدخين: التدخين يزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي ويؤثر على القدرة التنفسية. يفضل تجنب التدخين وتجنب العوادم الضارة.

4. تجنب التعرض للعوامل الملوثة: تجنب التعرض المطول للعوامل الملوثة في الهواء قدر الإمكان، مثل الغبار والملوثات الكيميائية.

5. تعزيز نظام غذائي صحي: الحفاظ على نظام غذائي صحي يعزز القوة المناعية ويساعد في الوقاية من الالتهابات.

6.التفرغ للراحة: في حالة المرض أو الإصابة بأي عدوى، يجب معالجة الحالة بفعالية ومنح الجسم الراحة الكافية للتعافي.

يُشدد على أنه في حالة ظهور أي أعراض تشير إلى الالتهاب الرئوي، يجب الاتصال بالطبيب لتقييم الحالة والحصول على العناية الصحية اللازمة.

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