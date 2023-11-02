وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن فيروس الالتهاب السحائى

قالت وزارة الصحة والسكان إن الحمى الشوكية أو التهاب السحايا أو الالتهاب السحائى هو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي ويطلق عليها السحايا.

فيروس الالتهاب السحائى

وعن الفئات المعرضة للإصابة قالت وزارة الصحة والسكان، يمكن أن يؤثر التهاب السحايا في الأفراد من جميع المراحل العمرية إلا أنه أكثر انتشارا بين الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمة مغلقة وغير جيدة التهوية وكذا المراهقين وطلاب الجامعات والمدارس.

وأضافت وزارة الصحة أنه قد يتسبب التهاب السحايا في العديد من المضاعفات الخطيرة المؤثرة على حياة وإنتاجية الشخص المصاب بشكل ملحوظ ومباشر جدًا.

وحول أنواع أو أسباب التهاب السحايا قالت وزارة الصحة، إن التهاب السحايا مرض متعدد الأسباب ويتحدد النوع حسب مسبب المرض، وتتمثل فى التهاب السحايا البكتيري والتهاب السحايا الفيروسي والتهاب السحايا الفطري والتهاب السحايا الطفيلي، وهو نوع أكثر ندرة من الالتهاب السحائي الفيروسي أو البكتيري.