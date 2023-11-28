حبس المتهمين بحيازة كمية من مخدر الهيروين بالقاهرة 4 أيام

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات عثر بحوزتهما على 2.5 هيروين قبل بيعها على عملائهما فى القاهرة.



كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها

واشتبهت دورية أمنية فى شخصين وباستيقافهما للكشف عنهما تم ضبط (عاطلين لأحدهما معلومات جنائية) أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما (كمية من الهيروين المخدر وزنت 2،420 كيلو جــــرام- مبلغ مالى- ميزان حســـاس- قناع بلاستيك أسود اللون- 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.