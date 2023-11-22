حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بالإسماعيلية 4 أيام

أصدرت نيابة التل الكبير بالإسماعيلية قرارًا بحبس عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة وخاصة الحشيش والهيدرو، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما مواد مخدرة تبلغ قيمتها مليونًا و140 ألف جنيه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود معلومات لقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة بكميات كبيرة.

جرى تشكيل فريق للتأكد من المعلومات، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام العاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" ومقيمان في دائرة مركز شرطة التل الكبير، بالاتجار فى المواد المخدرة واتخاذهما من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ضبط المتهمين وبحوزتهما المخدرات

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرامًا وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلوجرامًا، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و140 ألف جنيه.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.