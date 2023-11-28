ضبط عاطلين بحوزتهما 2.5 كيلو هيروين فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطلين بحوزتهما 2.5 هيروين قبل بيعها على عملائهما فى القاهرة.

واشتبهت دورية أمنية فى شخصين وباستيقافهما للكشف عنهما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما (كمية من الهيروين المخدر وزنت 2،420 كيلو جــــرام - مبلغ مالى - ميزان حســـاس - قناع بلاستيك أسود اللون - 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.