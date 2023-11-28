الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 2.5 كيلو هيروين فى القاهرة

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطلين بحوزتهما 2.5 هيروين قبل بيعها على عملائهما فى القاهرة.

واشتبهت دورية أمنية فى شخصين وباستيقافهما للكشف عنهما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما (كمية من الهيروين المخدر وزنت 2،420 كيلو جــــرام - مبلغ مالى - ميزان حســـاس - قناع بلاستيك أسود اللون - 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى).

 

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الأمن العام يضبط هيروين وحشيش وميزان حساس فى حملات أمنية بـ 5 محافظات

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تاجر هيروين المقطم في قبضة الشرطة

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

هيروين ضبط عاطلين عاطلين دورية أمنية الهيروين

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