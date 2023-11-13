تاجر هيروين المقطم في قبضة الشرطة

ضبط رجال الأمن عاطل بالقاهرة لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ، وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

