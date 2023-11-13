الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تاجر هيروين المقطم في قبضة الشرطة

متهم
متهم

ضبط رجال الأمن عاطل بالقاهرة لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ، وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامي، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين.

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"جريمة المقطم".. "غدر الصديق" يُنهي حياة "كريم"

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تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم بقتل شاب في المقطم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

تاجر هيروين تاجر هيروين المقطم الشرطة مخدر الهيروين قسم شرطة المقطم

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