السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بحيازة "هيروين" في بدر 4 أيام

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين  في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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إحالة متهم بالاتجار فى مخدر الاستروكس بالمعصرة للجنايات

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

 وكشفت التحقيقات قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بعد أن عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار

واعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

المتهم مخدر الهيروين التحريات الأمنية بدر الشروق

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