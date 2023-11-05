الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهم بالاتجار فى مخدر الاستروكس بالمعصرة للجنايات

متهم
متهم

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة كمية من مخدر الاستروكس، وزنت كيلوجراما- و100 قرص مخدر "تامول".

كان قد تم ضبط عاطل حال تواجده بالمنطقة سكنه، بالمعصرة، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلوجراما، و100 قرص مخدر تامول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته أقرَّ بحيازته المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتمت إحالته إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

نيابة حلوان الجزئية مخدر الاستروكس إحالة محكمة الجنايات قرص مخدر تامول

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