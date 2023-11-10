الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد اعترافهم.. حبس 5 مجرمين كونوا بؤرة مخدرات في أولاد صقر

مخدرات
مخدرات

أقر 5 عناصر إجرامية كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار في لمواد المخدرة، بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار، ولجني أرباح غير مشروعة من تجارتهم الأثمة، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عصابة أولاد صقر

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد تمكنت من ضبط رصد تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، يتاجرون في المخدرات.

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ضبط ميكانيكى وآخر بحوزتهما مخدرات وسلاح نارى بالخليفة

تحريات رجال المباحث

على الفور تم تشكيل فريق بحث للتحري حول صحة تلك المعلومات، وق تبين من التحريات صحة ما ورد.

ضبط تجار المخدرات في أولاد صقر

عقب تقنين الإجراءات خرجت قوة أمنية وتمكنت من ضبطهم  وبحوزتهم كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية من مخدري الهيروين والآيس، بندقية خرطوش، فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تحرير محضر

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي اتخذت إجراءاتها حيال المتهمين.

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