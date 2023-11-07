الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم بقتل شاب في المقطم

كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة

كشف مصدر أمني عن تفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة شاب بالمقطم لتحديد هوية المتهم وضبطه من خلال إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، أمرت بضبط وإحضار المتهم بقتل شاب على يد آخر بسبب خلافات بينهما سابقة بمنطقة المقطم.

وجاء في مناظرة النيابة، أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر به إصابات طعنية متفرقة بالجسم تسببت في تهتك بالأجهزة الحيوية ونتج عنها نزيف دموي غزير أدى للوفاة.

أقدم شاب على قتل آخر طعنا بـ«السكين» بسبب خلاف قديم بينهما في منطقة المقطم بالقاهرة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى المقطم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، إخطارا من مسئول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

تبين العثور على جثة شاب مقتول يدعي «كريم.س»، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم وأداة الجريمة وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

تفريغ كاميرات تفريغ كاميرات المراقبة القبض على المتهم قتل شاب المقطم

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