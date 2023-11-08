الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جريمة المقطم".. "غدر الصديق" يُنهي حياة "كريم"

مقتل شاب على يد صديقه
مقتل شاب على يد صديقه

«ومن الصداقة ما قتل»، عندما يتحول الحب لكراهية والأمان لغدر وانتقام، ويتحول الصديق لعدو، هذا ما حدث مع الشاب «كريم»، أنهى صديق عمره بالمقطم حياته بعدة طعنات.

أصدقاء الطفولة

البداية تعود لصديقان ترعرعا في منطقة واحدة منذ الصغر، ولكن عندما شب وكبر كل منهما مضى كل منهما في طريقة حتى يتجمع مرة أخرى بسبب المال والعمل والتجارة معًا، وجمعهما السعي للرزق حتى انتهت شراكتهما بالخسارة.

ولم يقتنع المتهم بأنه خسر أمواله في غمضة عين وظل يعتقد أنه من حقه استعادة أمواله لأنه تعرض لحيلة نصب، وبالفعل بدأ يطارده من فترة لأخرى طالبًا أمواله والآخر يخبره أنه لا يمتلك المال كما أنه أيضًا خير في العمل التجاري الذي جمعهما.

غدر الصديق

ولكن الأمر لم يكتفِ بكونه مطالبة رد المال بل تحول لتهديد بالقتل وأخذ حقه بيده وبالفعل لم يبدِ المجتي عليه أي اهتمام لكلام صديقه وظنه أنه يقول هذا الكلام من حزنه على خسارتهم ،ولكن التهديد تحول لحقيقه عندما وجد الآخر ينتظره أسفل منزله وبحوزته سلاح أبيض، ونادى عليه وبمجرد أن التفت إليه مزقه جسده بسلاح أبيض وفر هاربًا حتى تم ضبطه.

تفاصيل البلاغ
تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة إخطارا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل، انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة.

تبين بالعثور على جثة شاب مقتول يدعي «كريم.س»، بطعنة نافذة في السكين على يد آخر بسبب خلاف قديم بينهما.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم وأداة الجريمة وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

ومن الصداقة ما قتل كريم أصدقاء الطفولة بلاغ قسم شرطة المقطم الصديق

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