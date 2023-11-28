«مستقبل وطن» بالفيوم يشارك فى مؤتمر جماهيري لدعم ترشح الرئيس السيسى

شاركت أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالفيوم، برئاسة على عبد المنعم فى المؤتمر الجماهيرى الذي أقيم على أرض المحافظة، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية

مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس

وشارك الآلاف من أبناء المحافظة فى المؤتمر بمدينة الفيوم برئاسة النائب عبد القادر الجارحى، أمين حزب مستقبل وطن فى حضور حاشد تجاوز أكثر من عشرة آلاف مواطن من كافة مراكز وقرى محافظة الفيوم



وأكد أمين العمال والفلاحين بالمحافظة أن الحزب يبذل قصارى جهده في توعية المواطنين ودعم الدولة من خلال عقد المؤتمرات والندوات في كافة أنحاء المحافظة، مشيرًا أن الوعي السياسي أرتفع لدى المواطن الفيومي وان أمانة العمال لا تدخر جهدًا في التواصل مع طوائف العمال والفلاحين المختلفة وان الأمانة لعبت دورًا كبيرًا في الحشد لكافة المؤتمرات التي أقامها الحزب على مدار الأيام الماضية



وأضاف أن دور الأمانة مستمر حتى موعد الانتخابات وظهورها بمظهر يعبر عن وعي العامل والفلاح المصري وحضارته، وإن مصر هى أم الدنيا وستظل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطالب الجميع الوقوف خلف الرئيس لإستكمال مسيرة التنمية والإستقرار مؤكدًا على أن حزب مستقبل وطن يؤيد موقف الدولة والقيادة السياسية فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أرض مصر والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعًا موسعًا، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومسئولي المديريات الخدمية، والقطاعات، وشركات المرافق، ورجال الدين الاسلامي والمسيحي، لبحث كافة الترتيبات والاستعدادات النهائية، للانتخابات الرئاسية 2023، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام، العميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد حسن مدير إدارة العمليات بمديرية أمن الفيوم.