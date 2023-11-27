بحضور 3000 مواطن.. مؤتمر حاشد لـ"مستقبل وطن" بالفيوم لدعم المرشح الرئاسى السيسى

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة الفيوم، نظمه حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت عنوان “كلنا معاك” بحضور3000 مواطن، ونواب المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزيارته لمحافظة الفيوم والمشاريع التي تم افتتاحها.

وأكد النائب عبدالقادر الجارحي، أمين عام حزب مسقبل وطن بالفيوم، وعضو مجلس الشيوخ، ضرورة الخروج للتصويت بكثافة ودعم الرئيس لأنه قاد مصر إلى بر الأمان وواجه التحديات وأسهم في تحقيق الاستقرار.

وأشار إلى ضرورة تقديم الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى حماية الرئيس لأمن مصر القومي والحفاظ على البلاد ضد التهديدات الداخلية والخارجية.

وأكد أن نجاح المؤتمر بهذا الشكل وهذا الحضور الجماهيري الكبير يؤكد شعبية الرئيس السيسي، وأنه مطلب شعبي للجماهير المصرية والجميع حضر لإعلان تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية، والمشروعات العملاقة التي نفذها في كل ربوع مصر وما زال يقدم المزيد من الإنجازات.

ولفت إلى أن ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات منذ توليه المسئولية منذ عام 2014 حتى الآن تؤكد للجميع أنه قائد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو قاد قطار التنمية والتطوير والإنشاء في أحلك الظروف.

واختتم قائلا: حضرنا جميعًا اليوم لنعلن تأييدنا للرئيس وأننا جميعًا خلف رئيسنا الذى يقود مصر إلى التقدم والازدهار، مؤكدين مشاركتهم الإيجابية والنزول إلى لجان الاقتراع.

مؤتمر حاشد ينظمه حزب مستقبل

مؤتمر حاشد ينظمه حزب مستقبل

مؤتمر حاشد ينظمه حزب مستقبل

مؤتمر حاشد ينظمه حزب مستقبل