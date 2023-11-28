القبض على 4 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من الهيروين المخدر وزنت 2،420 كيلو جــــرام - مبلغ مالى - ميزان حســـاس - 2 هاتف محمول، بفحصهما فنيًا تبين احتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

كما تم ضبط (سائق، عامل) حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة التبين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 2،500 كيلو جرام - مبلغ مالى.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.