الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بترويج مخدر الهيروين بالتجمع لمحكمة الجنايات

متهم
متهم

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين المتهم بترويج مخدر الهيروين في منطقة التجمع  الأول لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم  عثر بحيازته على مخدر الهيروين بقصد الاتجار والتربح والكسب غير المشروع.

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المؤبد لعامل بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين غرب الإسكندرية

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين  ، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على "كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفي محمول، بقصد الاتجار".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مخدر الهيروين محكمة الجنايات المتهم التجمع لإجراءات القانونية

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