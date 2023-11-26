الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد لعامل بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين غرب الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بفرن بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي خمسمائه ألف جنيه، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر والميزان المضبوطين، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار جمال عبد الناصر سالم، والمستشار علي حسن حسني، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير المحكمة أحمد السيد.

أحداث القضية

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 204 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أنه من خلال مراقبة المتهم " س.ع.ي" عامل بفرن، اتجاره في المواد المخدرة مستخدما سيارة في عملية الترويج، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه خلال قيادته السيارة محل الواقعة.

وبتفتيشه عثر بحوزته علي حافظة بلاستكية وبفضها تبين أنها تحوي على عدد 6 لفافات لمخدر الهيروين، وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر على قطعه حجرية كبيرة لمخدر الهيروين وميزان الكتروني ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة والسيارة في أعمال الترويج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المؤبد لفران مخدر الهيروين غرب الاسكندرية جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة دراجة نارية من مندوب توصيل بالإسكندرية

حبس ربة منزل وعشيقها قتلا طفلة وحاولا دفنها بدون تصريح في الإسكندرية

حبس عاطلين حاولا ترويج 500 طربة حشيش في غرب الإسكندرية

المشدد 10 سنوات لمتهمين بسرقة صاحب محل بالإكراه فى الإسكندرية

المؤبد للمتهمين بقتل سيدة لسرقة مشغولاتها الذهبية في الإسكندرية

إحالة أوراق قبطان سفينة وآخر للمفتى بتهمة جلب 18 مليون قرص مخدر

"نهضة مصر" و"تيدا" الصينية توقعان بروتوكول تعاون لإنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة بالإسكندرية

ميناء الإسكندرية يستقبل 71 ألف طن سلع استراتيجية.. وانتظام حركة الملاحة البحرية

الأكثر قراءة

دخول 2056 شاحنة مساعدات.. رشوان يكشف مستجدات الجهود المصرية فى هدنة غزة

الثانية خلال أيام.. احتجاز ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

ضبطتهما على سرير واحد.. "أم زياد" من الشهرة لسجن النساء

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

شاب يمارس الرذيلة مع زميلته بالمدرسة 5 مرات لإرغام أهلها على زواجهما

هتك عرض شقيقته أكثر من مرة.. محطات قضية "أم زياد" والتهم الموجهة للمتورطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس