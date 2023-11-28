ويليان يقود فولهام لفوز صعب على وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

فاز فريق فولهام على ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كرافن كوتياج بالعاصمة البريطانية لندن، في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

وافتتح النيجيري أليكس أيوبي التسجيل لـ فولهام في الدقيقة السابعة، من متابعة داخل منطقة الجزاء، للتمريرة المُرسلة من أنطوني روبينسون من الجهة اليسرى.

وكاد الكوري الجنوبي هي تشان هوانج أن يسجل هدفًا لـ وولفرهامبتون في الدقيقة 15، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وتمكن المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا من إدراك التعادل لـ وولفرهامبتون في الدقيقة 22، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من بيلجارد من الجهة اليمنى، بعد مجهود فردي رائع من الأخير.

واستطاع البرازيلي ويليان، تسجيل الهدف الثاني لـ فولهام في الدقيقة 59، من ركلة جزاء.

وتحصل تشان هوانج على ركلة جزاء في الدقيقة 75، بعد دفعه من قبل ثيم ريام، ليتولى تنفيذها بنجاح، مسجلًا هدف التعادل لفريقه وولفرهامبتون.

واحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لصالح فولهام، بعد تعرض هاري ويلسون للعركلة، ليتولى ويليان مهمة تنفيذها بنجاح، مسجلًا الهدف الثاني له والثالث لفريقه، مهديًا إياهم نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فولهام لـ 15 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني عشر.