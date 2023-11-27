"الحرية المصرى" يعقد ندوة لدعم المرشح الرئاسى السيسى فى الانتخابات المقبلة

عقدت لجنة المجتمعات الأهلية بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتورة نيفين بدار، ندوة تنظيمية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مع لفيف من قيادات الحزب والقيادات السياسية، ضمن جهود أمانة الحزب لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية {٢٠٢٤ - ٢٠٣٠}، وفى إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين.

كما تقدمت الدكتورة نيفين بدار، بالشكر لجميع الحضور، وأوضحت أن الندوة تهدف لتعزيز الوعي عند المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن دور منظمات المجتمع الأهلي أصبحت في غاية الأهمية، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز دورهم في المشاركة المجتمعية.

وقالت إن مؤسسات المجتمع المدني لديها دور كبير وعظيم في المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والارتقاء بالأفراد وملامسة الحالات الإنسانية عن قرب، مما يجعلنا نسير في اتجاه واحد مع الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.

وأشارت إلى أن الحزب يهدف من خلال حملة "مسيرة ومسار" التي أطلقها من أجل دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، أن يثبت للعالم بأكمله في أيام الانتخابات الرئاسية أن جميع المصريين يقفون على قلب رجل واحد لدعم الرئيس السيسي والدولة المصرية، مطالبة جميع الحاضرين بالدولة بالمشاركة الانتخابية وتقديم دعوى لجميع المقربين منهم للمشاركة وأهميتها ومحاولة نشر الفرق بين الفترتين قبل وبعد تولي الرئيس السيسي إلى الحكم، في جميع المجالات والمحافظات وتطويرها.

في سياق متصل، قال الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، إن اللقاء مع المجتمع المدني لقاء يمثل المجتمع ككل، ولذلك نحن نحدث اليوم جميع المصريين من خلالهم، لا نهدف أن نقول انتخبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي لانكم انتم اعلم مني بما فعل الرئيس السيسي من إنجازات، ولكننا نطالبكم الاصطفاف حول مصر متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن الذئاب تتراقص حول مصر من كل جانب.

بينما تقدم الدكتور أحمد ادريس، أمين التنظيم، بالشكر لجميع أعضاء الحرية المصري لمواقفهم المشرفة ووقوفهم بجانب بلدهم، مشيدا بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة وما تعكسه هذه الصورة من الوطنية والحب المتبادل والوقوف بقلب واحد في حب مصر.

وتابع أن المجتمع المدني وقف بجانب مصر ودعمها في أزمات ومواقف اقتصادية كبيرة، وساعدها في المرور من الكثير من الأزمات، مشيرا إلى أن ندوة اليوم ستكون اتجاها سيعمم في جميع المحافظات لدعوى المواطنين للمشاركة.

وقالت الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، إن المرأة اسهمت بدور كبير في المرحلة السابقة، وكان هناك سيدات مصريات عظيمات شاركوا في دعم المجتمع المدني، وقدموا نماذج مشرفة للوقوف بجانب مصر ودعم المرأة المعيلة والسيدات الأرامل وغيرهم، ومن منطلق هذا الوعي نؤكد أن المرأة ستكمل دورها للنهاية وتدعم مصر في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مستقبل أفضل.

كما حضر الندوة ممثلو الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني من عدة محافظات مثل القليوبية والقاهرة والجيزة والصعيد والنوبة، وعدد من ممثلي المرأة بالمجتمع المدني بالقاهرة والمحافظات.

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