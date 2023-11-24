"الحرية المصري" يواصل فعاليات دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالقاهرة والجيزة والقليوبية

في إطار حملة مسيرة ومسار..

نظمت أمانة العاصمة بحزب الحرية المصرى، اليوم الجمعة، فعالية بقسم المقطم برئاسة علاء الهوارى أمين القسم وهيئة مكتبه اليوم، وتضمنت حملات طرق أبواب بأكبر شوارع المقطم، وهم شارع 9 وشارع 33، لدعوة أصحاب المحلات والمواطنين للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى القادم وهو انتخابات رئاسة الجمهورية.

وتضمنت الحملة شرح وافى لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك ضمن جهود الحزب لدعم تأييد وانتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية (٢٠٢٤ - ٢٠٣٠) وفى إطار مبادرة الحزب "المسيرة والمسار لاستكمال البناء والاستقرار".

وفي سياق متصل، نظمت أمانة الجيزة بحزب الحرية المصري، ندوة شعبية، مع لفيف من أهالى وعائلات قرية أبو رواش - مركز كرداسة بالجيزة، وبحضور ٣٥٠ فردا ضمن جهود أمانة الحزب بمحافظة الجيزة لدعم تأييد وانتخاب وفاعلية التصويت المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزية بالحزب، واللواء عبد الرحمن راشد، أمين القليوبية، ويوسف خطاب أمين عام محافظة الجيزة، وأعضاء هيئة مكتب وأمانة مركز كرداسة.

وأكد إدريس، دعم الحزب لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة جديدة، وفقا لرؤية الحزب لاختيار مرشحها، موضحا أن الفترة الحالية تحاك ضد مصر العديد من المخاطر ويتطلب قائد وزعيم لمصر ممثلة في الرئيس السيسي.

كما نظمت أمانة الحرية المصري بمحافظة القليوبية، مؤتمرا موسعا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في شبين القناطر بالقليوبية.

وقامت أمانة الحزب بالقليوبية برئاسة اللواء عبدالرحمن راشد أمين محافظة القليوبية، وبالتنسيق مع الوحدة الحزبية بمركز شبين القناطر بعقد مؤتمر جماهيري حاشد لدعم الرئيس.

فعاليات دعم الرئيس السيسي

فعاليات دعم الرئيس السيسي

فعاليات دعم الرئيس السيسي

فعاليات دعم الرئيس السيسي

فعاليات دعم الرئيس السيسي

فعاليات دعم الرئيس السيسي

فعاليات دعم الرئيس السيسي

فعاليات دعم الرئيس السيسي