الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصرى": الرئيس السيسى أكد مواصلة جهود دعم القضية الفلسطينية

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

أشاد حزب الحرية المصري، بموقف مصر الداعم والراسخ في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية الصراع، مؤكدًا اصطفاف الشعب المصري اليوم الخميس، خلال مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين".

وأضاف الحزب في بيانه، أن حجم المساعدات الإنسانية التي ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته مقارنة بإجمالي المساعدات، يؤكد أن مصر لن تدخر جهدا للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وستظل الدولة المصرية في دعمها حتى نصل إلى حل جذري وقاطع لهذه الأزمة.

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وتابع الحزب، "تأكيد الرئيس السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح يؤكد أننا لن نتخلى عن القضية أو عن إخواننا ولكن قضية للتهجير القسري موضوع آخر، فمصر لم ولن تقبل به خاصة بعد الإعلان عن هذه المخططات بشكل واضح وصريح".

وأكد الحزب، أنه يتمنى بجميع قياداته إنهاء هذا الصراع وعودة الحياة إلى قطاع غزة مجددا، دون حرب وقصف، واللجوء إلى طاولة الحوار ووضع المجتمع الدولي الأمور في نصابها الصحيح، وأن يعاقب كل من أخطأ وتسبب في قتل الأبرياء وأبادهم وعاقبهم عقابا جماعيا.

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