الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار لدعم الرئيس السيسى..

"الحرية المصرى" يلتقى كبار عائلات كفر الشيخ لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

أمانة حزب الحرية
أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ

عقدت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة كفر الشيخ، لقاء توعوي  مع رؤس  عائلات  قرية المشاة الكبرى بمركز قلين بكفرالشيخ؛ لشرح تداعيات المرحلة الحالية للانتخابات رئاسة الجمهورية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك تماشيًا مع الحملة الرئيسية للحزب تحت عنوان (المسيرة والمسار من أجل التنمية والاستقرار).

وقال عبد الخالق غنيم، أمين المحافظة، إن اللقاء تناول شرح ما تمر به البلاد من تحديات إقليمية تحتم علينا الوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي لدعمه في هذه الانتخابات وإرسال رسالة للعالم بأن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادته.

txt

"الحرية المصري" ينظم مؤتمرا جماهيريا بجامعة حلوان للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

txt

"الحرية المصرى" يدين تصريحات وزيرة الاستخبارات بالليكود بشأن تهجير الفلسطينيين

وأضاف "غنيم" أن  الحزب داعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك استكمالًا لمسيرة النهضة التي شهدتها مصر، والحفاظ على هويه الوطن والمواطن المصري.

جاء ذلك بحضور أمناء المراكز والأقسام وأمناء الأمانات ورؤساء اللجان النوعية، وتم استعراض خطة كل أمانة على حدة بشأن عقد ندوات ومؤتمرات لدعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية. 

أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ
أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ
أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ
أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ
أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ
أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ
أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ
أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ
أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ
أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ المشاة الكبري السيسي التنمية الأمانات

الأكثر قراءة

عاجل.. مستشفى كمال عدوان.. استهداف إسرائيلى جديد للقطاع الطبى بغزة

غزة كلمة السر.. استقالة هند صبرى من برنامج الغذاء العالمى

بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره فى التهدئة.. ويؤكد: نرفض تهجير الفلسطينيين

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

جريمة فى المول.. كيف عاقب رمضان زميلته سمية على رفض زواجهما؟

مقتل شخصين فى انفجار سيارة عند معبر حدود "نيويورك - كندا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات