"الحرية المصرى" يلتقى كبار عائلات كفر الشيخ لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار لدعم الرئيس السيسى..

عقدت أمانة حزب الحرية المصري بمحافظة كفر الشيخ، لقاء توعوي مع رؤس عائلات قرية المشاة الكبرى بمركز قلين بكفرالشيخ؛ لشرح تداعيات المرحلة الحالية للانتخابات رئاسة الجمهورية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك تماشيًا مع الحملة الرئيسية للحزب تحت عنوان (المسيرة والمسار من أجل التنمية والاستقرار).

وقال عبد الخالق غنيم، أمين المحافظة، إن اللقاء تناول شرح ما تمر به البلاد من تحديات إقليمية تحتم علينا الوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي لدعمه في هذه الانتخابات وإرسال رسالة للعالم بأن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادته.

وأضاف "غنيم" أن الحزب داعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك استكمالًا لمسيرة النهضة التي شهدتها مصر، والحفاظ على هويه الوطن والمواطن المصري.

جاء ذلك بحضور أمناء المراكز والأقسام وأمناء الأمانات ورؤساء اللجان النوعية، وتم استعراض خطة كل أمانة على حدة بشأن عقد ندوات ومؤتمرات لدعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ

أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ

أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ

أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة كفر الشيخ