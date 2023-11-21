الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصري" يدين تصريحات وزيرة الاستخبارات بالليكود بشأن تهجير الفلسطينيين

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني

أدان حزب الحرية المصري، تصريحات وزيرة الاستخبارات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، التى ذكرت فيها أن على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم، قائلا: “ليست المرة الأولى التى تخرج فيها تلك التصريحات فى محاولة لطمس القضية الفلسطينية وهو الموقف الذى رفضته مصر قيادة وشعبا أكدت رفضها لتهجيير الفلسطينين”.

وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن الحزب أعرب من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب اليوم عن عدم قبوله للتهجير القسري، مطالبا بالوقف الفورى لهذا الاعتداء السافر على الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأكد أن الدولة المصرية حذرت منذ إندلاع الحرب فى فلسطين من توسيع رقعة الحرب، والعمل على ضرورة تقديم حلول عادلة، بما يضمن استقرار وسلام الشعبين، وكذلك ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني فى توفير حياة مستقرة، والعمل على تبني مشروع حل الدولتين.

 

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وأوضح النائب أن مساعي مصر نحو الوصول إلى هدنة، يؤكد على التحركات الحكومية الواسعة للوصول إلى حل لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين الأبرياء، كذلك استخدام مصر لآليات الضغط في ملف القضية الفلسطينية في طريقها إلى تحقيق غايتها، كذلك تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بجميع اللغات وذكر في كلماته عن الأزمة جميع الواجبات والمسئوليات من المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، وهو ما يسعى جاهدا لتحقيقه في إقامة دولة فلسطين وحل الدولتين لإنهاء هذا الصراع وحقن دماء الأبرياء.

الحرية المصري وزيرة الاستخبارات حزب الليكود إعادة التوطين غزة القضية الفلسطينية

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