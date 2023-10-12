الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد مهني: الرئيس السيسي أكد حرص مصر على إحلال السلام في فلسطين

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني

أشاد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، بكلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الكليات العسكرية، تزامنًا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد “مهني” أن الرئيس أطلق مجموعة من الرسائل القوية على رأسها سعي مصر الدائم لإحلال السلام في فلسطين.

كلمة الرئيس بالكلية الحربية تضمنت رسائل قوية

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كلمة الرئيس.. خارطة طريق لإنقاذ القضية الفلسطينية

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الرئيس السيسى: مصر غير طامعة فى حدود أو أرض أو قدرات الآخرين

وأكد مهني في تصريحات له، أن موقف الدولة المصرية واضح وثابت ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، وهو ما أكده الرئيس خلال كلمته وحرص مصر الدائم على دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية، مشيرا إلى أن مصر تقوم بدور الوساطة بين جميع الأطراف من أجل العودة إلى مائدة المفاوضات مرة أخرى، وإحياء خيار السلام.

النائب أحمد مهني الحرية المصري مجلس النواب الرئيس السيسي الكليات العسكرية مصر للسلام

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