الرئيس السيسى: مصر غير طامعة فى حدود أو أرض أو قدرات الآخرين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه من الممكن أن تكون هناك صعوبات وتحديات متواجدة، لكن الأمر الهام أن نظل ثابتين وصامدين وآملين ومتفائلين بالله سبحانه وتعالى.

وأضاف الرئيس السيسي، اليوم الخميس، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، أنّ مصر تدير سياستها بشكل يهدف إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون، مؤكدًا أن هذه سياستنا ليست من الفترة التي تولينا فيها المسؤولية بل قبل ذلك بكثير.

وأوضح الرئيس السيسي أننا كنا حريصين دائمًا على ألا نتطلع أبدًا خارج حدودنا المتواجدة منذ آلاف السنين القائمة لمصر الآن، ولم يكن لمصر أبدًا تطلعات لتجاوز هذه الحدود أو الطمع في حدود أو أرض أو قدرات الآخرين.